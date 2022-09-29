В Грузии допустили разрыв дипотношений с Беларусью

Глава комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе заявил, что страна может разорвать дипломатические отношения с Беларусью, если визиты в Абхазию со стороны белорусских властей повторятся, сообщают грузинские СМИ.

Он подчеркнул, что визит представителей белорусских властей в Сухуми — грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Напомним, что накануне президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Абхазию, где встретился с президентом частично признанной страны Асланом Бжанией. Примечательно, что Беларусь не признает независимость Абхазии, официально считая ее частью Грузии.