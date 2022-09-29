Индийский посол удивлен новостью о продаже вооружения Армении
Посол Индии в Армении Кишан Дан Девал не стал комментировать публикацию, распространенную индийскими СМИ, о продаже вооружений Армении.
«Без комментариев, тоже удивлен, увидев эту новость», - сказал дипломат в интервью News.am.
Напомним, что ранее индийская газета The Economic Times сообщила, что Индия подписала экспортный контракт на поставку вооружения в Армению. Стоимость контрактов не разглашается, но ожидается, что в ближайшие месяцы в Армению будет поставлено оружие почти на $244 млн.