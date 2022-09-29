Генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев посетил село Дигях Ленкоранского района с целью ознакомления со строительством распределительных уличных линий. Гендиректор встретился с работниками ПО и поинтересовался ходом работ.

Р.Алиеву сообщили, что для газификации района будут использованы стальные трубы разного диаметра длиной 7 725 метров, а строительство линии длиной 4 280 метров уже завершено. Позже Руслан Алиев наградил группу сотрудников ПО почетной грамотой и подарком за продуктивную работу и образцовую трудовую деятельность.

Генеральный директор также внимательно ознакомился с работой, проделанной в селе Салива Астаринского района. Подчеркнуто, что работы на 8 549 метрах из 15 909 метров линии, которые потребуются для строительства уличных газопроводов поселка, завершены. Непосредственно генеральный директор также поинтересовался проблемами сотрудников. На месте было дано задание по реализации ряда обращений. По этому адресу группа сотрудников ПО была награждена почетной грамотой и подарком за полезную работу и образцовую трудовую деятельность.