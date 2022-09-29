Талибы разогнали протест женщин в Кабуле

Правящее в Афганистане движение «Талибан» выстрелами в воздух разогнало демонстрацию женщин, которые собрались у посольства Ирана для выражения своей поддержки иранским женщинам в борьбе за свои права.

Отмечается, что около 25 афганских женщин держали в руках плакаты с надписями: «Женщины, жизнь, свобода», «Женщины Ирана и Афганистана против плена».

Талибы разогнали собравшихся, сделав несколько выстрелов в воздух.