Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 00:01

Какие ассоциации вызывают у нас слово «беженцы»? Скорее всего, это плохо одетые, необразованные азиаты или африканцы, готовые вдесятером переплывать бурные проливы в лодке, рассчитанной на трех человек. Или набившиеся в грузовик мексиканские крестьяне, задыхающиеся насмерть от нехватки воздуха.

А какие ассоциации вызывает у вас словосочетание «миграционный кризис»? Тут все еще более ясно и определенно, поскольку каждый из нас помнит, куда одномоментно рванули гонимые войнами сотни тысяч сирийцев, ливийцев, афганцев, африканцев, помнит, как толпы неприкаянных, оборванных молодых людей, оккупировавших центральные улицы и площади сытых европейских городов, скандировали: «Родина – всегда хороша, если твоя родина – Германия». Но это было раньше. Сейчас все по-другому…

Мы дожили до времен, которые никогда бы не могли вообразить. А если б вообразили, то нас, наверняка, посчитали бы либо неисправимыми фантазерами, либо неизлечимыми имбецилами. Увы, самый дикий, самый непредсказуемый, самый невозможный сценарий стал реальностью. И сегодня десятки стран Европы и Азии находятся в состоянии миграционного кризиса из-за непрекращающегося притока… российских беженцев. Ущипните меня кто-нибудь, это, наверное, просто дурной сон! Но даже если так, пора проснуться и окинуть взглядом геопанораму, на которой стотысячные толпы россиян, пытаются всеми правдами и неправдами покинуть свою некогда великую страну. Кто-то проходит все муки транспортного ада, сидя по 20-30 часов в своей машине, кто-то пытается проехать через границу на велосипеде или электросамокате, которые предприимчивые осетины продают беженцам по цене подержанного «Феррари». Ну, ладно, не «Феррари», но уж точно, что не по цене велосипеда, пусть даже самого хорошего.

Единственное, что утешает – российские беженцы не форсируют рубежи вплавь, поскольку ни на одном участке границы Российской Федерации, где скапливаются десятки тысяч драпающих от военкоматных повесток призывников, нет ни моря, ни какой-нибудь крупной речки. Вряд ли кто-нибудь скажет, что все это было неожиданно. Нет, скорее наоборот, такой поворот был вполне предсказуем. В Кремле долгое время держались, даже мысли не допуская о возможности объявления мобилизации – не хотели нарушать многолетний негласный договор между властью и обществом, по которому власть не лезла в жизнь народа, а народ, соответственно – в политику. Договор, конечно, красивый, да только вот нереалистичный на все сто. Потому, что в этой жизни еще никому не удавалось уйти от политики. Возможно, где-нибудь там, в Туманности Тарантула, есть счастливая экзопланета, где аборигены могут существовать автономно друг от друга и позволить себе не вмешиваться в политику. Но на нашей планете, если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами. Причем вплотную! Порой думаешь, ну, нет, все-таки, бывают исключения. Но это только кажущаяся иллюзия. Ибо в конце концов, за все приходится платить, и жизнь рано или поздно обязательно выставит тебе счет. Иногда он оказывается слишком крупным, и многим не под силу его оплатить. Вот тогда, собственно, и возникают гигантские очереди везде, где есть пограничные КПП. Поистине, речь идет о поразительной картине, достойной кисти великого художника. Грандиозный исход, масштабы которого в разы превышают легендарный миграционный кризис, обрушившийся на Европу после обострения военных конфликтов в Сирии и Ливии. И что самое поразительное – бежит не беднота, не провинция, не быдло посконное, не крестьяне-рабочие-бездельники. Бежит средний класс из Москвы, Питера, Краснодара, Ставрополя, Ростова… Бегут еще недавно хозяева жизни, бегут наслаждавшиеся потребительским бумом завсегдатаи бридж-клубов и артхаузных кинопросмотров, бегут, не оглядываясь, выгодополучатели великого нефтегазового российского благополучия и счастья. Еще недавно они сидели в уютных московских кафешках, потягивали через соломинку мохито или банана-дайкири и обсуждали театральные постановки, изредка поглядывая на телеэкраны с кадрами «военной спецоперации» в Украине – далекой, непонятной, почти абстрактной.

Нравилось ли им смотреть на убийства украинцев и разрушения украинских городов? Те, кому это действительно было в тягость, покинули Россию еще в марте. А этим… Не то, что им, прямо-таки, нравилось. Скорее, было просто плевать. Конечно, сам факт существования непонятной группы несознательных субъектов, упрямо отказывающихся признать себя русскими, их немного раздражал. Но не более того. Россия изменилась. Очереди на границе доказывают, что в этой стране действительно появился средний класс европейского типа, который не хочет воевать непонятно за что, не хочет терять комфорт, уют, плазменный телевизор, иномарку и прочие прелести жизни. Жаль только, что, наконец-то, появившись, этот средний класс уже начал разбегаться. Хочется верить, что не весь. Поскольку надежда именно на то, что со временем стремление к нормальной жизни примет в России массовый характер и когда-нибудь, все-таки, перевесит имперские комплексы… То, что сейчас происходит на границах России – это горький урок её гражданам. Урок о том, что ничего не свете не проходит бесследно, что за все рано или поздно приходится платить. Урок о том, что сегодня ты – хозяин жизни, с презрением взирающий на копошащуюся вокруг толпу «черно….пых», а завтра будешь всеми правдами и неправдами на велосипеде, самокате, да хоть на осле пытаться проникнуть к этим самым «черно….ым». Есть очень горькая, жалящая ирония судьбы в том, что основным адресом бегства россиян является Грузия, которая за последние 30 лет натерпелась от России, что называется, выше крыши. Больше, чем грузинам, от русских попало, разве что, только украинцам… Войны, этнические чистки, изгнание из собственных домов сотен тысяч людей, депортации в самолетах для перевозки скота, непрекращающиеся даже сегодня, во время войны с Украиной, попытки дестабилизировать обстановку в стране – вот, что прилетело, прилетает и еще прилетит Грузии от России. Москва у нас везде: она финансирует грузинских ксенофобов, подкупает священнослужителей, вмешивается в политику, подкармливает темную быдло-массу.