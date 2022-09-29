Гутерриш раскритиковал «референдумы» на территории Украины: они не имеют юридической силы
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что присоединение к России Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины незаконны и не имеют юридической силы.
В своем интервью журналистам он подчеркнул, что «референдумы» нельзя считать подлинным выражением народной воли, потому что они были проведены вне юридических рамок Украины и на территории, находящейся под контролем России.
Гутерриш отметил, что любая аннексия территории государства является нарушением Устава ООН и международного права.