Если армянин боится ходить в сортир, то ему не до ОДКБ Ален Симонян напугал "азербайджанскими диверсантами"
Несогласованное выступление спикера Национального собрания Алена Симоняна в эфире Общественного телевидения о проникнувших в страну диверсантов, вызвало широкий резонанс в Армении. «На территорию Армении проникли диверсионные группы врага», - подчеркнул спикер. Но при этом министерство обороны Армении ничего о диверсантах не сообщило. Сразу после неожиданного признания Симоняна, среди жителей приграничных областей распространилась паника.
«В Сисиане, Варденисе, Мартуни и даже в Масисе и Алаверди, что ни день – разоблачают по несколько таких групп, которые, как потом выясняется, оказываются безобидными туристами, гостями из соседних районов либо родственниками местных из России», - пишет газета «Голос Армении».
Армянские СМИ сообщают, что жители приграничных с Азербайджаном регионов, вооружившись ружьями, организуют ночные дежурства в своих селах.
«Люди начали дежурить по ночам, кто-то ложится спать в одежде, спрятав под подушку топор, кто-то забегает в дворовый сортир только под охраной домочадцев, кто-то отказывается отводить детей в школу… Объясняют же люди это массовое помутнение железным аргументом: раз о просочившихся диверсантах вещает персона такого уровня, значит, есть все основания быть чрезвычайно осторожными», - говорится в публикации.
Попытки местных властей успокоить население приграничных районов не дают результатов. Армянские паблики в Telegram обвиняют Алена Симоняна в безответственности и информационной диверсии.
«Ты в своем уме, Ален? Что ты мелешь в эфире Первого канала, не согласовав заранее формулировку сообщаемой информации с профильными структурами? И вообще, по какому праву ты, вроде как глава законодательного органа, не имеющего абсолютно никаких полномочий публично распоряжаться оперативной информацией военного значения, позволяешь себе разглашать подобные данные, причем заведомо и тщательно не проверив их достоверность? С какой стати лезешь не в свой огород, вызывая безответственным заявлением бурю в стране?», - говорится в одном из возмущенных обращений к армянскому спикеру.
Ален Симонян – одна из ключевых фигур в пашиняновской команде, является опытным прозападным политиком. Если же проанализировать его последние выступления, сделанные после масштабных боестолкновений на границе с Азербайджаном, можно прийти к выводу, что Симонян просто раздувает антироссийские настроения в Армении. И не без успеха.
Сразу после достижения режима прекращения огня на границе, Ален Симонян выступил с сенсационным и позже ничем не подтвержденным заявлением о том, что прекращением боев Армения обязана вмешательству США.
«На последние события большое влияние оказало содействие и вмешательство США. Я не хочу ставить его выше, чем, например, вмешательство Франции или перманентное вмешательство РФ. Но Соединенные Штаты придали главный импульс прекращению огня», - заявил тогда Симонян.
Армянский спикер также резко выступил с критикой ОДКБ, обвинив военно-политический альянс в бездействии и нежелании помочь Армении.
«…Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы», - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения.
Высокопоставленные армянские чиновники не ограничились одними выпадами против ОДКБ. Накануне стало известно о том, что прибывший в Ереван генсек ОДКБ Станислав Зась преждевременно прервал свой визит. С главой ОДКБ не встретились ни Пашинян, ни кто-либо из его окружения.
В Армении Зась встречался лишь с чиновниками второго эшелона: заместителем министра иностранных дел, секретарем Совбеза, начальником Генштаба. На второй день визита главы ОДКБ в Армению, премьер-министр Никол Пашинян и вовсе вылетел в Нью-Йорк на встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Складывается странная ситуация: в страну прилетает глава военного блока, а глава правительства не только отказывается от встречи с ним, но и вылетает на встречу с главой враждебного военного блока. Не удивительно, что после такого холодного приема, если не сказать публичного оскорбления Станислав Зась решил прервать визит и спешно покинуть Армению.
Вслед за этим, Армения публично отказалась от участия в учениях ОДКБ в Казахстане, а в парламенте страны партия Пашиняна инициировала обсуждения о выходе Армении из ОДКБ.
Казалось бы, причем тут заявление Алена Симоняна об азербайджанских диверсантах, которым он перепугал всю Армению? Соросовский ставленник Симонян прекрасно понимает, что при всей прозападности власти в Ереване, население Армении в большинстве своем продолжает симпатизировать России. Любовь армян к России не смогла нарушить даже полномасштабная война, развернутая Москвой против Украины.
Испокон веков, лучшим средством пропаганды считался страх. И Ален Симонян его успешно использует, пугая армян вторгнувшимися азербайджанцами. Инстинктивно в таких случаях армяне всегда искали защиту и заступничество у России, но теперь Симонян и другие сторонники Пашиняна могут заявить, что Россия бросила армян и поэтому Армения покидает ОДКБ.