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Несогласованное выступление спикера Национального собрания Алена Симоняна в эфире Общественного телевидения о проникнувших в страну диверсантов, вызвало широкий резонанс в Армении. «На территорию Армении проникли диверсионные группы врага», - подчеркнул спикер. Но при этом министерство обороны Армении ничего о диверсантах не сообщило. Сразу после неожиданного признания Симоняна, среди жителей приграничных областей распространилась паника. «В Сисиане, Варденисе, Мартуни и даже в Масисе и Алаверди, что ни день – разоблачают по несколько таких групп, которые, как потом выясняется, оказываются безобидными туристами, гостями из соседних районов либо родственниками местных из России», - пишет газета «Голос Армении». Армянские СМИ сообщают, что жители приграничных с Азербайджаном регионов, вооружившись ружьями, организуют ночные дежурства в своих селах.

«Люди начали дежурить по ночам, кто-то ложится спать в одежде, спрятав под подушку топор, кто-то забегает в дворовый сортир только под охраной домочадцев, кто-то отказывается отводить детей в школу… Объясняют же люди это массовое помутнение железным аргументом: раз о просочившихся диверсантах вещает персона такого уровня, значит, есть все основания быть чрезвычайно осторожными», - говорится в публикации. Попытки местных властей успокоить население приграничных районов не дают результатов. Армянские паблики в Telegram обвиняют Алена Симоняна в безответственности и информационной диверсии. «Ты в своем уме, Ален? Что ты мелешь в эфире Первого канала, не согласовав заранее формулировку сообщаемой информации с профильными структурами? И вообще, по какому праву ты, вроде как глава законодательного органа, не имеющего абсолютно никаких полномочий публично распоряжаться оперативной информацией военного значения, позволяешь себе разглашать подобные данные, причем заведомо и тщательно не проверив их достоверность? С какой стати лезешь не в свой огород, вызывая безответственным заявлением бурю в стране?», - говорится в одном из возмущенных обращений к армянскому спикеру. Ален Симонян – одна из ключевых фигур в пашиняновской команде, является опытным прозападным политиком. Если же проанализировать его последние выступления, сделанные после масштабных боестолкновений на границе с Азербайджаном, можно прийти к выводу, что Симонян просто раздувает антироссийские настроения в Армении. И не без успеха. Сразу после достижения режима прекращения огня на границе, Ален Симонян выступил с сенсационным и позже ничем не подтвержденным заявлением о том, что прекращением боев Армения обязана вмешательству США. «На последние события большое влияние оказало содействие и вмешательство США. Я не хочу ставить его выше, чем, например, вмешательство Франции или перманентное вмешательство РФ. Но Соединенные Штаты придали главный импульс прекращению огня», - заявил тогда Симонян. Армянский спикер также резко выступил с критикой ОДКБ, обвинив военно-политический альянс в бездействии и нежелании помочь Армении. «…Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы», - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения. Высокопоставленные армянские чиновники не ограничились одними выпадами против ОДКБ. Накануне стало известно о том, что прибывший в Ереван генсек ОДКБ Станислав Зась преждевременно прервал свой визит. С главой ОДКБ не встретились ни Пашинян, ни кто-либо из его окружения.