В Азербайджане упростили процесс регистрации импортируемых автомобилей

Новый электронный сервис, внедренный Государственным таможенным комитетом, упростит процесс оформления ввозимых в страну автотранспортных средств. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на ГТК.

Отмечается, что новая услуга позволит получить сертификат соответствия ввозимой техники экологическим нормам Евро-4 в электронном виде – еще до ввоза самого автомобиля. Воспользоваться новой системой довольно просто - достаточно обратиться в таможенный орган в режиме онлайн через электронный портал «Электронная таможня» или мобильное приложение «Умная таможня» из любого места, где есть доступ в интернет – не приходя в таможенный орган.

Правильность заявления и документов, направленных в таможенный орган, будут проверять в режиме онлайн. Сами сертификаты будут направлены в личные электронные кабинеты граждан.

В ГТК отметили, что нововведение позволит облегчить и ускорить оформление ввозимых автомобилей, устранить очереди, снизить до минимума контакты чиновник – гражданин.