Работа консульства России в Черногории приостановлена

«Работа консульского отдела российского посольства в Черногории остановлена на неопределенный срок в связи с враждебными действиями властей этой страны». Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении российской дипмиссии.

Напомним, что ранее в четверг, 29 сентября, Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата.

СМИ сообщили, что несколько граждан Черногории задержаны в Подгорице по подозрению в работе на спецслужбы России. Утверждается, что один из задержанных является сотрудником госадминистрации, который более десяти лет работал на российские спецслужбы.