США ввели дополнительные антииранские санкции
США ввели дополнительные санкции в отношении 10 организаций, связанных с иранской нефтегазовой промышленностью, а также нефтяного танкера, передает Минфин США.
Как отметили в пресс-службе ведомства, подпавшие под новые ограничения компании расположены в Индии, Китае, ОАЭ и в самом Иране, но все они так или иначе аффилированы с иранскими юрлицами. Большинство компаний, подпавших под санкции, работают в нефтегазовой сфере.
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