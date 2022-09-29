Финляндия закрыла границу с Россией

«Власти Финляндии закрыли границу с Россией из соображений ограничения российского туризма в стране – решение вступило в силу в пятницу, 30 сентября». Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто, передает Yle.

По словам министра внутренних дел Кристы Микконен, российский туризм наносит ущерб международным отношениям Финляндии. Микконен добавила, что, если россиянам на финской границе откажут во въезде по турвизе, они по-прежнему смогут подать заявление на предоставление убежища.