МВД о причинах задержания Тофика Ягублу обновлено
В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию о задержании оппозиционера Тофика Ягублу.
Как сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, Ягублу был задержан за призывы к проведению несогласованной акции.
«В настоящее время (в отношении Тофика Ягублу) проводится расследование. По окончании расследования он будет выпущен на свободу», - сказал Гаджиев.
*** 11:19
В Баку полиция задержала члена партии «Мусават» Тофика Ягублу. Как сообщает АПА, об этом дочь Ягублу Нигяр Хязи написала в социальных сетях.
Официальной информации о задержании Тофика Ягублу пока нет.