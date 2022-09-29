МВД о причинах задержания Тофика Ягублу обновлено

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию о задержании оппозиционера Тофика Ягублу.

Как сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, Ягублу был задержан за призывы к проведению несогласованной акции.

«В настоящее время (в отношении Тофика Ягублу) проводится расследование. По окончании расследования он будет выпущен на свободу», - сказал Гаджиев.

*** 11:19

В Баку полиция задержала члена партии «Мусават» Тофика Ягублу. Как сообщает АПА, об этом дочь Ягублу Нигяр Хязи написала в социальных сетях.

Официальной информации о задержании Тофика Ягублу пока нет.