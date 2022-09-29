Успешно завершился проект Her Improvement для девочек-подростков
Успешно завершена программа Her Improvement, организованная при поддержке сети магазинов Kontakt и платформы FemTech.
В церемонии закрытия приняли участие организаторы проекта, государственные служащие, участники программы и другие гости. Также подростки-участницы представили свои стартап-идеи, которые обсудили с аудиторией. Участницы получили полезные рекомендации для превращения своих идей в действующие стартапы.
В завершение мероприятия все участницы получили дипломы и подарки от сети Kontakt.
В рамках программы 12-16-летние участницы развили свои знания и навыки в области предпринимательства, инноваций, бизнеса, стартапов и нетворкинга. Программа также включила в себя обучение гибким навыкам, уроки кодирования и бизнес-ориентированные занятия, а также поддержку наставников и встречи с родителями.
Отметим, что Kontakt на протяжении многих лет реализует проекты в рамках программы «Развития возможностей женщин». В настоящее время сеть насчитывает в общей сложности 33 магазина в Азербайджане, 2 - в Тбилиси, интернет-магазины kontakt.az и kontakt.ge. Найти ближайший магазин можно здесь.