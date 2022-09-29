Успешно завершился проект Her Improvement для девочек-подростков

В церемонии закрытия приняли участие организаторы проекта, государственные служащие, участники программы и другие гости. Также подростки-участницы представили свои стартап-идеи, которые обсудили с аудиторией. Участницы получили полезные рекомендации для превращения своих идей в действующие стартапы.

В завершение мероприятия все участницы получили дипломы и подарки от сети Kontakt.