12:15

В Софии состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Болгарии – Ильхама Алиева и Румена Радева.

* * * 13:00 На площади Александра Невского в Софии состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева президентом Болгарии Руменом Радевом. Затем в исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Болгарии. Представители государства и правительства Болгарии были представлены Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – Румену Радеву. После официальной церемонии глава государства посетил могилу Неизвестного солдата в Софии и возложил цветы к памятнику.