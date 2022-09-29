Состоялись переговоры Ильхама Алиева и Румена Радева фото, обновлено 13:17
В Софии состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Болгарии – Ильхама Алиева и Румена Радева.
* * * 13:00
На площади Александра Невского в Софии состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева президентом Болгарии Руменом Радевом.
Затем в исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Болгарии. Представители государства и правительства Болгарии были представлены Ильхаму Алиеву, члены делегации Азербайджана – Румену Радеву.
После официальной церемонии глава государства посетил могилу Неизвестного солдата в Софии и возложил цветы к памятнику.
* * * 12:15
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл в Болгарию с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
Сообщается, что в аэропорту Софии в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул.
Ильхама Алиева приветствовали высокопоставленные государственные и правительственные представители Болгарии.