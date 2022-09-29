Возможность использования наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности для урегулирования «конфликта» между Азербайджаном и Арменией обсуждается, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на XVIII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведдеятельности. Его слова приводят российские СМИ.

«Сейчас обсуждается возможность использования наблюдателей Организации Договора о коллективной безопасности для содействия созданию благоприятных условий в целях реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, в частности, о делимитации армяно-азербайджанской границы и в целом о нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая подписание соответствующего договора», - сказал российский министр.

Лавров также заявил, что «поддержка со стороны СНГ также была бы востребована».