Вооруженный инцидент в Баку

В Сабаильском районе Баку между сотрудниками дорожной полиции и водителем грузовика произошел вооруженный инцидент, передает Qafqazinfo.

Сообщается, что ночью на территории Сабаильского района столицы водитель грузового автомобиля Рашад Мурадов (1983 г.р.) пересек разделительную полосу, за что был задержан сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции района. У полицейских возникло подозрение, что Мурадов нетрезв, однако водитель отказался пройти проверку на алкотестере.

В связи с этим на место происшествия были стянуты дополнительные сотрудники полиции. Мурадов между тем попытался скрыться, задев по пути 5 автомобилей. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие, прострелив задние колеса автомобиля, чтобы задержать нарушителя. Водителя отправили на обследование.

Медобследование показало, что Мурадов находился под воздействием наркотических веществ. В его отношении составлен протокол, ведется расследование.