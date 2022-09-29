Украинцы взяли под контроль поселок в Донецкой области
Вооруженные силы Украины в ходе боев на Лиманском направлении Донецкой области взяли под контроль поселок Ямполь, сообщают украинские СМИ и телеграм-каналы.
Отмечается, что поселок был захвачен с конца весны и являлся плацдармом для российской армии.
После того, как Ямполь перешел под контроль ВСУ, россияне в городе Лиман оказались в оперативном окружении. Украинские войска обрезали им пути отхода с запада, юга и востока, а трассу Лиман-Зариче украинские военные взяли под огневой контроль.