Газопроводы «Северного потока» подорвали тротилом

На встрече представителей НАТО в среду официальные лица Дании сообщили, что причиной утечек газа из трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» стали взрывы тротила мощностью 500 кг каждый, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.

При этом в заявлении Совета альянса подобные подробности не приводятся.

В общей сложности обнаружено четыре утечки: две на двух нитках «Северного потока – 1» и две – на «Северном потоке – 2». Две находятся в исключительной экономической зоне Швеции, две – в зоне Дании. Однако место аварии располагается вне территориальных вод какой-либо страны, отмечается в заявлении Совета НАТО.

Ранее альянс впервые официально предупредил, что будет защищать от нападений критическую инфраструктуру входящих в него стран.