Тедрос Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предупредил мировое сообщество, что оно подошло к переломному моменту в пандемии коронавируса. Основанием для заявления главы ВОЗ стал тот факт, что в сентябре нынешнего года во всем мире были отмечены самые низкие показатели летальности за время глобальной вспышки ковида.

На брифинге для прессы в Женеве Гебрейесус заявил, что никогда мир не был так близок в тому, чтобы остановить COVID-19.

«Мы еще не достигли финиша, но конец пандемии близок», - сказал он.

Отметим, что за последние недели число смертей от COVID-19 снизилось на 22 процента, во всем мире было зарегистрировано чуть более 11.000 летальных случаев, а также отмечено снижение на 28 процентов новых случаев заболеваний, составивших около 3,1 миллиона.

Тем не менее ВОЗ предупреждает, что уменьшение тестирования и эпидемиологического надзора за COVID во многих странах означает, что многие случаи инфицирования остаются незамеченными.

По данным ВОЗ, подвариант «омикрон» BA.5 продолжает доминировать в мире и включает почти 90 процентов образцов вируса, переданных в крупнейшую и общедоступную базу данных в мире. В последние недели регулирующие органы в Европе, США и других странах одобрили измененные вакцины, нацеленные как на исходный коронавирус, так и на более поздние варианты, включая BA.5.

ВОЗ ожидает новые волны ковида в будущем, но при этом выражает надежду, что они не приведут к большому числу смертей.

В то же время в мировом медицинском сообществе по сей день нет единого ответа на вопрос, когда закончится пандемия.

Как сообщила haqqin.az Ольга Матвеева, американский молекулярный биолог и основатель биотехнологической компании SendaiViralytics LLC, все зависит от того, как долго будет происходить мутация ковида в сторону ослабления вируса и превращения его в безобидный ОРЗ.

«Но это вовсе не означает, что мутация будет происходить до той степени, когда заражений вообще не будет», - отметила Матвеева.

По ее словам, вполне возможно, что ковид останется с нами навсегда, став обычной сезонной инфекцией. Но с ослаблением инфекции уже не будет необходимости в режиме пандемии.