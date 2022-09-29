Конец коронавируса: пандемия подходит к концу! развилка истории
Тедрос Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предупредил мировое сообщество, что оно подошло к переломному моменту в пандемии коронавируса. Основанием для заявления главы ВОЗ стал тот факт, что в сентябре нынешнего года во всем мире были отмечены самые низкие показатели летальности за время глобальной вспышки ковида.
На брифинге для прессы в Женеве Гебрейесус заявил, что никогда мир не был так близок в тому, чтобы остановить COVID-19.
«Мы еще не достигли финиша, но конец пандемии близок», - сказал он.
Отметим, что за последние недели число смертей от COVID-19 снизилось на 22 процента, во всем мире было зарегистрировано чуть более 11.000 летальных случаев, а также отмечено снижение на 28 процентов новых случаев заболеваний, составивших около 3,1 миллиона.
Тем не менее ВОЗ предупреждает, что уменьшение тестирования и эпидемиологического надзора за COVID во многих странах означает, что многие случаи инфицирования остаются незамеченными.
По данным ВОЗ, подвариант «омикрон» BA.5 продолжает доминировать в мире и включает почти 90 процентов образцов вируса, переданных в крупнейшую и общедоступную базу данных в мире. В последние недели регулирующие органы в Европе, США и других странах одобрили измененные вакцины, нацеленные как на исходный коронавирус, так и на более поздние варианты, включая BA.5.
ВОЗ ожидает новые волны ковида в будущем, но при этом выражает надежду, что они не приведут к большому числу смертей.
В то же время в мировом медицинском сообществе по сей день нет единого ответа на вопрос, когда закончится пандемия.
Как сообщила haqqin.az Ольга Матвеева, американский молекулярный биолог и основатель биотехнологической компании SendaiViralytics LLC, все зависит от того, как долго будет происходить мутация ковида в сторону ослабления вируса и превращения его в безобидный ОРЗ.
«Но это вовсе не означает, что мутация будет происходить до той степени, когда заражений вообще не будет», - отметила Матвеева.
По ее словам, вполне возможно, что ковид останется с нами навсегда, став обычной сезонной инфекцией. Но с ослаблением инфекции уже не будет необходимости в режиме пандемии.
«Ровно год назад была ужасная волна «дельта»-варианта, когда по всему миру, включая Азербайджан, заразились десятки миллионов людей, было много госпитализированных и высокая летальность, - отметила американский биолог. – Потом, к концу 2021 года, «дельта» затихла и сменилась более заразным «омикрон»- вариантом, который инфицировал весь мир. Даже в Китае, где проводят политику нулевой зараженности, была отмечена высокая вспышка инфекции. Власти КНР на два месяца закрыли на карантин такие многомиллионные города, как Шанхай, Шицзячжуан и другие. В феврале этого года вспышка «омикрона» пошла на спад. Инфекция была заразнее, но случаев тяжелого состояния и летальности было меньше, чем при «дельте». Затем пошли волны новых вариантов «омикрона». С апреля-мая варианты «омикрона» 4 и 5 заразили большое число людей и, соответственно, были высокие показатели смертности».
Ольга Матвеева утверждает, что новыми штаммами «омикрона» болеют очень много людей в мире, но из-за относительно мягкого течения болезни значительно меньше людей обращаются к врачам, проводится намного меньше тестирований, что, естественно, отражается на статистике. Как выяснилось, течение «омикрона» стало намного мягче, чем при «дельте». Во-первых, при омикроне инфекция реже спускается из верхних дыхательных путей в легкие, и нет уже синдрома «матового стекла» и мучительного кашля. Во-вторых, нет длительной устойчивой высокой температуры тела, которая была при уханьском ковиде и «дельта»-штамме. Но и при «омикроне» происходят осложнения и состояния, требующие госпитализации. К этому надо добавить, что известные антиковидные прививки все меньше защищают от заражений «омикроном». Им болеют даже люди с бустерной дозой вакцины. Но привитые умирают намного реже, чем непривитые.
Параллельно с волной «омикрона-5» по всей Европе встречался вирус-гибрид «кентавр», который не стал доминирующим и тоже пошел на спад. В августе 2022 года по всему миру происходил спад коронавируса. В данное время зараженность находится на очень низком уровне, но утверждать, что она прекратилась вообще, нельзя.
«Даже при том, что смертность от «омикрона» меньше по сравнению с предыдущими штаммами, эта инфекция таит в себе немало опасностей, - предупреждает Ольга Матвеева. – Коронавирус, безусловно, ослаб, но пока человек переносит этот вирус хуже, чем грипп. В среднем люди болеют «омикроном» 10 дней с симптомами, которые тяжелее гриппа. То есть пока прогнозируемого полного превращения «омикрона» в безобидный ОРЗ не произошло. Течение, риски осложнений и уровень летальности от «омикрона» остаются более высокими по сравнению с гриппом. Также есть проблемы в иммунной защите от «омикрона». Переболевшие первым вариантом «омикрона» остаются незащищенным к пятому варианту. Образно говоря, человечество уже не сидит на пороховой бочке, но еще не отошло от нее на безопасное расстояние. Поэтому пока рано расслабляться и возвращаться к допандемийной жизни».
Матвеева считает, что процесс мутации в сторону снижения агрессивности инфекции будет продолжаться.
«Скорее всего, этой зимой будет рост заражений «омикроном», но принятия каких-то карантинных мер не потребуется, - считает американский биолог. - Всем надо потерпеть, когда вирус будет ослабляться до уровня ОРЗ».
Отметим, что на 26.09.2022 в Азербайджане коронавирусом болеют 1.323 человека, зарегистрирован 161 случай новых заражений, 177 пациентов выздоровели.
За все время пандемии в стране были инфицированы 820.823 человека, 9.903 из них умерли.