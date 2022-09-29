Какой будет погода в первый день октября

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный северный ветер, передает Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха ночью 19-21°, днем 25-28° тепла, в Баку ночью 19-21°, днем 25-27° тепла.

Атмосферное давление опустится с 767 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако днем местами возможны грозы, кратковременные дожди, будет дуть умеренный восточный ветер. Ночью и утром возможен туман.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем 29-33° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 16-21° тепла.