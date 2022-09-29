По инициативе Buta Supply в Зангилане посадили около 3000 деревьев

В городе Зангилан в честь прошествия 2 лет с 44-дневной Отечественной войны и в память шехидов 27 сентября была проведена озеленительная акция.

В акции, проведенной по инициативе компании Buta Supply, приняли участие специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN хidmət) Ульви Мехтиев, представители правоохранительных органов и районной общественности, сотрудники компании Buta Supply.

В ходе озеленительной акции было посажено около 3000 деревьев, в частности, кипарисы, оливы, сосна эльдарская и другие виды деревьев.

В компании Buta Supply отметили, что акция была проведена в том числе и с целью восстановления экологического баланса на землях, на протяжении 30 лет подвергшихся вандализму, а также поддержки государства в восстановительных работах.