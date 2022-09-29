Лукашенко назвал виновников войны в Украине

По его словам, мира в Украине можно достичь за несколько дней, «если европейцы искренне этого хотят».

«Сегодня много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. И если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир», - сказал Лукашенко.