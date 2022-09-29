Премьер Британии обвиняет Путина

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс обвинила президента РФ Владимира Путина в нарушении международного права в преддверии сегодняшней официальной аннексии Россией четырех украинских территорий, передает BBC.

Трасс раскритиковала российского лидера за "явное пренебрежение к жизням украинского народа, от лица которых он якобы выступает". "Великобритания никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей, и мы никогда не признаем Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области как что-то иное, кроме украинской территории", - добавила она.

Сегодня в Кремле будут подписаны договоры о вхождении в состав России захваченных в ходе войны украинских территорий, ни одну из которых российские войска не контролируют полностью. Ожидается выступление президента РФ, а вечером концерт на Красной площади. Голосование об аннексии в российском парламенте пройдет на следующей неделе, после чего Путин официально закрепит "присоединение" захваченных территорий в Конституции России.