Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 13:25

Президент России Владимир Путин готовится официально объявить об аннексии территорий Украины по результатам «референдума», который прошел сегодня, 30 сентября. Однако в преддверии торжественной церемонии объявления поступает новая информация, подтверждающая, что крупная группировка его армии попала в «котел» в городе Лиман Краматорского административного района Донецкой области. Генштаб ВСУ пока не спешит отчитываться о ходе боев в направлении порта. Однако в Интернете циркулируют видеозаписи, подтверждающие, что украинские военные один за другим освобождают населенные пункты в районе Лимана и поднимают украинские флаги. К тому же и военные корреспонденты, и телеграм-каналы, работающие на российскую военную пропаганду, подтверждают, что город Лиман окружен с трех сторон, а последнее направление держится под огневым контролем. Согласно одному из таких сообщений, вчера, 29 сентября, украинская армия освободила еще один населенный пункт в районе города Лиман - поселок Ямполь. Попытки русской армии его отбить не увенчались успехом. ВСУ также прорвались в районе Ставков, фактически отрезав таким образом Барс-13 («Русский легион») от основной трассы Торское - Дробышево. Главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ оказались в полном окружении, на это жалуются российские пропагандистские военкоры и блогеры.

Появились кадры того, как, предположительно, из «котла» в Лимане пытаются по лесу вырваться российские солдаты. Видео опубликовал Тelegram-канал «Украина 365». Известный украинский военный корреспондент Юрий Бутусов, который следит за войсками и ведет репортажи из районов, очень близких к линии соприкосновения, также сообщает, что российские войска спешно покидают Лиман. «Российские войска бегут из Лимана. Для прикрытия выставлены заслоны», - пишет журналист. Он добавил, что российские группировки переводят на новый рубеж обороны. По задумке россиян, данный рубеж должен проходить по трассе Р-66 от Сватово к Кременной. «Теперь вопрос: удастся ли их подразделениям в городе спастись, даже если они бросили тяжелое вооружение? Удержать город противник не имеет никаких шансов, освобождение произойдет в ближайшее время. Сейчас они будут пытаться спасти свои самые боеспособные подразделения, которые держали оборону», - сообщил журналист. В своем последнем сообщении от 30 сентября Бутусов подчеркнул, что крупная группировка 20-й общевойсковой армии России попала в «котел» в Лимане. Он уточнил, что российское командование по приказу Кремля требовало от солдат любой ценой отстоять данное стратегическое направление, игнорируя угрозу окружения. Однако остановить контрнаступление ВСУ это не помогло, что вылилось для россиян в полноценную катастрофу.