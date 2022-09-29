Россияне отступают, а 20-я армия попала в котел о развитии ситуации
Президент России Владимир Путин готовится официально объявить об аннексии территорий Украины по результатам «референдума», который прошел сегодня, 30 сентября. Однако в преддверии торжественной церемонии объявления поступает новая информация, подтверждающая, что крупная группировка его армии попала в «котел» в городе Лиман Краматорского административного района Донецкой области.
Генштаб ВСУ пока не спешит отчитываться о ходе боев в направлении порта. Однако в Интернете циркулируют видеозаписи, подтверждающие, что украинские военные один за другим освобождают населенные пункты в районе Лимана и поднимают украинские флаги. К тому же и военные корреспонденты, и телеграм-каналы, работающие на российскую военную пропаганду, подтверждают, что город Лиман окружен с трех сторон, а последнее направление держится под огневым контролем.
Согласно одному из таких сообщений, вчера, 29 сентября, украинская армия освободила еще один населенный пункт в районе города Лиман - поселок Ямполь. Попытки русской армии его отбить не увенчались успехом.
ВСУ также прорвались в районе Ставков, фактически отрезав таким образом Барс-13 («Русский легион») от основной трассы Торское - Дробышево. Главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ оказались в полном окружении, на это жалуются российские пропагандистские военкоры и блогеры.
Появились кадры того, как, предположительно, из «котла» в Лимане пытаются по лесу вырваться российские солдаты. Видео опубликовал Тelegram-канал «Украина 365».
Известный украинский военный корреспондент Юрий Бутусов, который следит за войсками и ведет репортажи из районов, очень близких к линии соприкосновения, также сообщает, что российские войска спешно покидают Лиман.
«Российские войска бегут из Лимана. Для прикрытия выставлены заслоны», - пишет журналист. Он добавил, что российские группировки переводят на новый рубеж обороны. По задумке россиян, данный рубеж должен проходить по трассе Р-66 от Сватово к Кременной.
«Теперь вопрос: удастся ли их подразделениям в городе спастись, даже если они бросили тяжелое вооружение? Удержать город противник не имеет никаких шансов, освобождение произойдет в ближайшее время. Сейчас они будут пытаться спасти свои самые боеспособные подразделения, которые держали оборону», - сообщил журналист.
В своем последнем сообщении от 30 сентября Бутусов подчеркнул, что крупная группировка 20-й общевойсковой армии России попала в «котел» в Лимане.
Он уточнил, что российское командование по приказу Кремля требовало от солдат любой ценой отстоять данное стратегическое направление, игнорируя угрозу окружения. Однако остановить контрнаступление ВСУ это не помогло, что вылилось для россиян в полноценную катастрофу.
Известно, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Кременная - Лиман, то есть основной путь снабжения Лиманской группировки был перерезан.
«Разгром россиян в «котле» стал неизбежен, вопрос только в его масштабах», - сообщает Бутусов.
Российский пропагандистский канал «Рыбарь» также пишет, что по состоянию на 10:00 30 сентября «котел» вокруг Лимана почти закрылся. Трасса по пути на Торское находится под полным огневым контролем ВСУ, а значит, и отступать уже некуда.
Накануне оккупационная армия перебросила в район Торского 503-й мотострелковый полк. Вместе с мобилизованными отрядами эта группировка тщетно пыталась растянуть «удавку» вокруг Лимана. На севере линия фронта затянулась от Ставкова до Заречного. Украинские подразделения сумели перебраться на другой берег реки Жеребец, чтобы контролировать трассу на Сватово (карты, отражающие обстановку вокруг портового города, прилагаются, ред.).
Неизвестно, сколько тысяч групп 20-й армии попало в окружение в портовом городе, но считается, что их число исчисляется тысячами. Освобождение города-порта дает украинской армии шанс вернуть потерянные этим летом города Северодонецк и Лисичанск в Луганской области.