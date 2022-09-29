США заявили, что не простят аннексию территорий Украины

Госдепартамент США заявил, что рассматривает «все варианты» в ответ на планы России аннексировать новые украинские территории.

«Рассматриваются все варианты, когда речь заходит о дополнительных издержках для России в ответ на ее злодеяния и продолжающееся вторжение в Украину и, конечно же, на ее недавние сообщения о фиктивных референдумах и усилиях, связанных с аннексией», – заявил заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель, передает «Голос Америки».

«Я отмечу, что мы продолжим использовать различные инструменты и рычаги, имеющиеся в нашем распоряжении, для привлечения России к ответственности и продолжим поддерживать украинский народ, – добавил Патель. – Мы никогда не признаем эти территории как российские. Они всегда будут украинскими и в составе Украины».