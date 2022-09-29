Российским полицейским запрещают покидать страну

Отмечается, что всем полицейским, имеющим доступ к государственной тайне, также приказали сдать загранпаспорта. Согласованные еще до начала мобилизации отпуска за границу массово отменяются.

С 2018 года силовикам разрешено выезжать в 13 государств, среди которых страны СНГ, Турция, Китай, Вьетнам, Таиланд и Куба. Вместо поездок за границу и отпусков сотрудников МВД теперь чаще отправляют на стрельбища. В последнее время занятия по стрельбе проходят каждую неделю.