Посла Беларуси в Армении вызвали в МИД

Посол Беларуси в Армении был вызван в МИД страны после недавних заявлений министра иностранных дел Владимира Макея о визите Нэнси Пелоси в Ереван.

Ранее Макей говорил, что визиты наподобие поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению лишь обостряют существующие конфликты.

В этой связи руководитель белорусской дипломатической миссии в Армении Александр Конюк был приглашен в МИД Армении, где ему были переданы замечания армянской стороны по поводу вышеупомянутого высказывания министра.