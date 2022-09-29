Посла Беларуси в Армении вызвали в МИД
Посол Беларуси в Армении был вызван в МИД страны после недавних заявлений министра иностранных дел Владимира Макея о визите Нэнси Пелоси в Ереван.
Ранее Макей говорил, что визиты наподобие поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению лишь обостряют существующие конфликты.
В этой связи руководитель белорусской дипломатической миссии в Армении Александр Конюк был приглашен в МИД Армении, где ему были переданы замечания армянской стороны по поводу вышеупомянутого высказывания министра.