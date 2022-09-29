Нарышкин заявил о «западном следе» в «теракте» на «Северном потоке»

После того, как главу СВР процитировали информагентства, акции «Газпрома», который является совладельцем «Северного потока», на Московской бирже рухнули почти на 20% к уровню закрытия предыдущих торгов — с 235,5 до 189,4 рубля. Вслед за ними снизились котировки и других ценных бумаг, а индекс МосБиржи опустился ниже 1900 пунктов, передает Meduza. Падение котировок было кратковременным. К 12:05 мск индекс МосБиржи вырос до 1946,08 пункта, но все равно оставался ниже уровня закрытия предыдущей сессии на 0,4%.

В ночь на 26 сентября в Балтийском море на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2», а также на обеих нитках «Северного потока — 1» произошли утечки. Позже на «Северном потоке — 2» выявили еще одну утечку. Власти Швеции заявили, что трубопроводы повредили из-за взрывов. По одной из версий, взрывчатку на глубине 70-80 метров могли заложить водолазы. Власти Германии считают, что «Северный поток — 1» и одна из двух ниток «Северного потока — 2» уничтожены навсегда. В ходе расследования произошедшего, по данным Der Tagesspiegel, рассматриваются как версия причастности к диверсии как Украины или поддерживающих ее сил, так и самой России. ФСБ России также занялась расследованием, возбуждено дело о международном терроризме.