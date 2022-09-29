Операция по окружению российской группировки возле города Лиман Донецкой области находится «на этапе завершения». Вооруженные силы Украины взяли под огневой контроль все пути к городу. Об этом сообщил пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый. Его слова приводят украинские СМИ.

«Детали по взятым местам точно назвать пока не можем. Поскольку флаг ВСУ могут занести и установить, они делятся радостными видео, но бои еще продолжаются. После стабилизационных мероприятий можно будет сказать подробнее. Когда будут проведены все мероприятия по безопасности и не будет происходить контратак врага», — сказал он.

По его словам, российский гарнизон Лимана отрезан от поставок живой силы и боеприпасов. «Трудно комментировать, поскольку операция еще продолжается. Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу», — заявил Череватый.

Он также сказал, что возле Лимана российская армия гораздо сильнее укреплена, чем на других участках: «Поэтому это заняло время, но наш Генеральный штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки».