Католикос всех армян собирает реваншистов и сепаратистов

Католикос всех армян Гарегин II в эти дни провел личные встречи с экс-президентами Армении и бывшими главами сепаратистов Карабаха. Об этом сообщил священник Есаи Артенян.

Он уточнил, что эти приемы проводятся для подготовки новой встречи президентов Армении и сепаратистов режима в Ханкенди.

Напомним, что 22 сентября в Эчмиадзине прошла встреча Гарегина II с бывшими президентами Армении Левоном Тер-Петросяном, Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном, а также экс-главами сепаратистов – Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном.