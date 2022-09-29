Россиянам начали вручать повестки на границе с Казахстаном

Россиянам, подлежащим призыву, начали вручать повестки в мобильном призывном пункте в Астраханской области на границе с Казахстаном. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Красноярского района региона Руслан Бисенов.

«Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву», - рассказал он.

По его словам, те, кто получил соответствующий документ, не могут выехать из России на основании указа главы государства Владимира Путина «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».