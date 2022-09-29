В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца началось выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием, после которого состоится церемония подписания договоров о «принятии в состав РФ» четырех новых субъектов: самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик», а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.

Президент России заявил, что жители «Донецкой и Луганской народных республик», а также Херсонской и Запорожской областей Украины сделали свой выбор.

«Люди свой выбор сделали, однозначный выбор», — сказал он.

Путин также выразил уверенность, что палаты Федерального собрания примут конституционные законы о присоединении к России «Донецкой и Луганской народных республик», а также Херсонской и Запорожской областей. Он заявил о праве жителей этих украинских регионов на самоопределение, которое гарантирует первая статья Устава ООН.

Распад СССР он назвал решением партийных элит, которые не спрашивали мнения людей. Россия не стремится к восстановлению Советского Союза, ей это не нужно, уверяет президент РФ. «Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся», — сказал он.

Он подчеркнул, что жители четырех регионов Украины сейчас становятся российскими гражданами навсегда, и пообещал, что Россия будет защищать свою землю всеми своими силами и средствами.

Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь» и войну, развязанную в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. По его словам, российская сторона к этому готова. Судьбу оккупированных территорий, которые Россия намерена «присоединить», власти РФ на переговорах обсуждать не будут, следует из слов Путина.

Страны Запада продолжают искать шанс ослабить и развалить Россию, считает Владимир Путин. Президент РФ утверждает, что Запад хочет видеть Россию не свободным обществом, а рабской толпой. По словам главы государства, для Запада российская культура представляет опасность, а развитие и процветание — угрозу. У западных стран нет никакого морального права критиковать проведенные «референдумы» на территориях Украины, заявил Путин.

Путин пообещал защитить Россию. «Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей», — сказал глава российского государства.

Путин обвинил также западные страны в нарушении обещаний, в том числе касавшихся нерасширения НАТО на восток. Он подчеркнул, что прежние власти страны «купились» на обещания, обернувшиеся в итоге «грязным обманом».

Ради сохранения международного статуса гегемон США и остальные страны Запада готовы пойти на все, «разрушая целые государства и гуманитарные катастрофы, диктуя свои условия через власть доллара и технологический диктат». «Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, а по сути — грабить мир через власть доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона. Сохранение этой ренты есть ключевой, подлинный и корыстный мотив», — сказал российский лидер, отметив, что именно эти амбиции и являются истинной причиной того, почему «коллективный Запад развязал против России гибридную войну».

«Как прежде уже не будет. Поле битвы, куда нас привели судьба и история, это поле битвы за великую Россию. За большую историческую Россию!», - заявил Путин.