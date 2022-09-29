Путин объявляет об оккупации Украины видео; обновлено
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца началось выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием, после которого состоится церемония подписания договоров о «принятии в состав РФ» четырех новых субъектов: самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик», а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.
Президент России заявил, что жители «Донецкой и Луганской народных республик», а также Херсонской и Запорожской областей Украины сделали свой выбор.
«Люди свой выбор сделали, однозначный выбор», — сказал он.
Путин также выразил уверенность, что палаты Федерального собрания примут конституционные законы о присоединении к России «Донецкой и Луганской народных республик», а также Херсонской и Запорожской областей. Он заявил о праве жителей этих украинских регионов на самоопределение, которое гарантирует первая статья Устава ООН.
Распад СССР он назвал решением партийных элит, которые не спрашивали мнения людей. Россия не стремится к восстановлению Советского Союза, ей это не нужно, уверяет президент РФ. «Советского Союза нет, прошлого нет. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся», — сказал он.
Он подчеркнул, что жители четырех регионов Украины сейчас становятся российскими гражданами навсегда, и пообещал, что Россия будет защищать свою землю всеми своими силами и средствами.
Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь» и войну, развязанную в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. По его словам, российская сторона к этому готова. Судьбу оккупированных территорий, которые Россия намерена «присоединить», власти РФ на переговорах обсуждать не будут, следует из слов Путина.
Страны Запада продолжают искать шанс ослабить и развалить Россию, считает Владимир Путин. Президент РФ утверждает, что Запад хочет видеть Россию не свободным обществом, а рабской толпой. По словам главы государства, для Запада российская культура представляет опасность, а развитие и процветание — угрозу. У западных стран нет никакого морального права критиковать проведенные «референдумы» на территориях Украины, заявил Путин.
Путин пообещал защитить Россию. «Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей», — сказал глава российского государства.
Путин обвинил также западные страны в нарушении обещаний, в том числе касавшихся нерасширения НАТО на восток. Он подчеркнул, что прежние власти страны «купились» на обещания, обернувшиеся в итоге «грязным обманом».
Ради сохранения международного статуса гегемон США и остальные страны Запада готовы пойти на все, «разрушая целые государства и гуманитарные катастрофы, диктуя свои условия через власть доллара и технологический диктат». «Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, а по сути — грабить мир через власть доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона. Сохранение этой ренты есть ключевой, подлинный и корыстный мотив», — сказал российский лидер, отметив, что именно эти амбиции и являются истинной причиной того, почему «коллективный Запад развязал против России гибридную войну».
«Как прежде уже не будет. Поле битвы, куда нас привели судьба и история, это поле битвы за великую Россию. За большую историческую Россию!», - заявил Путин.
Путин также заявил, что Запад перешел к «диверсиям»: «Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры».
Путин высказал предположение, что Западу до сих пор «все сходило с рук». «Соглашения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину, договоренности, достигнутые на самом высоком политическом уровне, объявляются небылицами», - сказал Путин.
Путин заявил и о «лицемерности и лживости» мирового порядка. Глава российского государства отметил, что США являются страной, которая создала прецедент, уничтожив два японских города. «США - единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент», - сказал Путин.
Президент РФ уверяет, что США используют «запредельную пропаганду по заветам Геббельса», что западные страны «утопили правду в океане фейков и иллюзий».
«Врут напропалую, как Геббельс: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Вот так и действуют по этому принципу», — сказал Путин.
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Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав РФ оккупированных российскими войсками территорий «Донецкой и Луганской народных республик», Херсонской и Запорожской областей.
Со стороны оккупированных территорий подписи под договорами поставили «главы» так называемых «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также назначенные Россией «главы» Херсонской и Запорожской военно-гражданских администраций Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.
Далее документы утвердят в Конституционном суде, Госдуме и Совфеде. После того как процедуру присоединения оформят законодательно, по российским законам оккупированные территории будут официально считаться субъектами страны.
Церемония подписания проходила в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На нее были приглашены сенаторы и депутаты.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что если Россия признает результаты псевдореферендумов по вхождению так называемых «ДНР» и «ЛНР» и оккупированных российскими войсками частей Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, то ему будет «не о чем разговаривать» с Владимиром Путиным.