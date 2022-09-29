МЧС обратилось к населению Азербайджана фото; видео
Государственная противопожарная служба МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в стране.
Как сообщили haqqin.az в ведомстве, проведенный статистический анализ пожарных происшествий показывает, что причиной части зарегистрированных пожаров являются стога сена во дворах индивидуальных жилых домов в селах и городах.
Несмотря на то, что сотрудники МЧС с участием представителей глав районных органов исполнительной власти и муниципалитетов регулярно проводят просветительские мероприятия в целях обеспечения пожарной безопасности, нередко наблюдаются случаи хранения сена на чердаках домов, а также в непосредственной близости от них, под линиями электропередач.
При этом грубо нарушаются требования правил пожарной безопасности, что приводит к возникновению пожаров, повлекших тяжелые последствия. Так, внезапная искра из печной трубы, короткое замыкание в электрических проводах, неосторожное обращение с огнем и другие причины приводят к возгоранию легковоспламеняющегося сена.
В связи с изложенным МЧС обращается к гражданам, которые занимаются завозом травы, и призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, следует учитывать, что по существующим нормам расстояние между стогами сена и строениями должно составлять не менее 50 метров, от линий электропередач – 15 метров, от автомобильных дорог – 20 метров.