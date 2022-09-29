Государственная противопожарная служба МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в стране.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, проведенный статистический анализ пожарных происшествий показывает, что причиной части зарегистрированных пожаров являются стога сена во дворах индивидуальных жилых домов в селах и городах.

Несмотря на то, что сотрудники МЧС с участием представителей глав районных органов исполнительной власти и муниципалитетов регулярно проводят просветительские мероприятия в целях обеспечения пожарной безопасности, нередко наблюдаются случаи хранения сена на чердаках домов, а также в непосредственной близости от них, под линиями электропередач.