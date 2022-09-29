Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 17:09

Сегодня Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей Украины в состав России. Мир замер от изумления перед выступлением Путина. Среди белого дня, под осуждение всей без исключения международной аудитории, не добившись никаких решительных успехов в ходе боевых действий – российский президент подписывает указы об аннексии временно оккупированных российской армией территорий. Он на полном серьезе считает себя великим геополитиком, вписавшим свое имя в историю. Он действует вне логики и любых писаных правил, надеясь, что все его боятся. Но при этом забывает взглянуть в календарь.

В Средневековье подобными государями восхищались. В Новое время – научились давать отпор. Путин считает, что добился победы, что с кровью, оторвав кусок от Украины, поглотит ее и дальше. И здесь заключается главная ошибка Кремля – он рвет не Украину, он рвет свою же страну. Еще после аннексии Крыма, когда утихли восторги, стало понятно, что его «возвращение в родную гавань» непосильным бременем легло на российский бюджет. Сейчас становится понятным, что новые «территориальные приобретения» этот бюджет добьют окончательно. Российская экономика, тяжело раненная западными санкциями, окончательно дострелена мобилизацией и сегодняшней аннексией. А плоды этого россияне увидят уже через несколько месяцев, когда в шоковом состоянии будут рассматривать ценники в магазинах, когда качество жизни сделает ручкой и сиганет в пропасть. Что примечательно, аннексия производится в условиях, когда даже не закреплена линия фронта. А это означает, что никакой международно признанной границы между Украиной и РФ теперь нет – есть только прифронтовая территория, в которой будут вестись боевые действия, поскольку Киев не намерен их уступать и никогда на это не пойдет.