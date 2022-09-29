Путин закрывает двери и поднимает ставки по горячим следам
Сегодня Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей Украины в состав России.
Мир замер от изумления перед выступлением Путина. Среди белого дня, под осуждение всей без исключения международной аудитории, не добившись никаких решительных успехов в ходе боевых действий – российский президент подписывает указы об аннексии временно оккупированных российской армией территорий.
Он на полном серьезе считает себя великим геополитиком, вписавшим свое имя в историю. Он действует вне логики и любых писаных правил, надеясь, что все его боятся. Но при этом забывает взглянуть в календарь.
В Средневековье подобными государями восхищались. В Новое время – научились давать отпор.
Путин считает, что добился победы, что с кровью, оторвав кусок от Украины, поглотит ее и дальше. И здесь заключается главная ошибка Кремля – он рвет не Украину, он рвет свою же страну. Еще после аннексии Крыма, когда утихли восторги, стало понятно, что его «возвращение в родную гавань» непосильным бременем легло на российский бюджет. Сейчас становится понятным, что новые «территориальные приобретения» этот бюджет добьют окончательно.
Российская экономика, тяжело раненная западными санкциями, окончательно дострелена мобилизацией и сегодняшней аннексией. А плоды этого россияне увидят уже через несколько месяцев, когда в шоковом состоянии будут рассматривать ценники в магазинах, когда качество жизни сделает ручкой и сиганет в пропасть.
Что примечательно, аннексия производится в условиях, когда даже не закреплена линия фронта. А это означает, что никакой международно признанной границы между Украиной и РФ теперь нет – есть только прифронтовая территория, в которой будут вестись боевые действия, поскольку Киев не намерен их уступать и никогда на это не пойдет.
Своим решением об аннексии Кремль закрыл любую возможность дипломатического решения украинского конфликта. Только жесть, только хардкор, еще больше жести. Даже партнеры России - Китай, Индия, Казахстан и Сербия – не собираются поддерживать Москву, о чем прямо и недвусмысленно заявили. Путин проигнорировал их мнение – и не приходится сомневаться, что они уже в ближайшее время проигнорируют просьбы Кремля помочь ему.
В Кремле и около него еще продолжают твердить, что «Россия ведет борьбу за свое существование и место в мире – против попыток разделить ее и нанести ей непоправимый ущерб». Какой же, по сути, бред. Кремль после двух десятилетий попыток продвинуть свою привлекательность, после многомиллионных затрат на манипуляциях вокруг ностальгии по СССР, шантажа и подкупа, внезапно сорвался с резьбы – и предстал в своем истинном обличии, ужаснув им мир.
На беду российских властей мир уже накопил опыт борьбы с оккупационными режимами на международной арене. И жесткий карантин для них – самая мягкая мера. Кремль сейчас в полной мере испытает на себе инструменты карательной политики – но он сам выбрал свой путь…