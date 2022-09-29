Полковник ВСУ: украинская разведка уже в Донецке
Украинская разведка успешно заходит в Донецк. Россияне и местные сепаратисты в шоке от «наглости» украинцев, рассказал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.
«Донецк для россиян, с точки зрения военной стратегии, ущербный. Все эти 8 лет ВСУ держали город в полуокружении, все эти 8 лет Украина находилась на расстоянии буквально 3 км от границ Донецка. Наши разведчики ходят в город и довольно успешно, а россияне и «днровцы» в шоке от такой наглости Украины. Наши танковые роты и сейчас заходят в Донецк в режиме разведки боем, но отходим назад, потому что есть политические моменты», - сказал Свитан.