Армянский военнослужащий украл гранату и бросил в дом своего тестя
В Армении арестован военный-контрактник, бросивший две гранаты в городе Севан, сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.
Согласно информации, 26 сентября, военнослужащий-контрактник явился в дом родителей своей жены, начал выкрикивать ругательства и угрожал убийством своему тестю, после чего бросил незаконно хранившуюся у него гранату в сторону приусадебного участка. Выяснилось, что тот же мужчина 19 декабря 2020 года также бросил с балкона одного из домов в городе Севан гранату Ф-1.
Военнослужащему предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, он арестован.