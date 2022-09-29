Глава Офиса Зеленского во время выступления Путина: «Работаем и освобождаем украинские территории»

В то время, когда президент России Владимир Путин говорил о «присоединении» к РФ оккупированных украинских территорий, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал пост в Telegrаm.

В частности, Путин во время «церемонии аннексии» потребовал от Украины прекратить огонь и сесть за стол переговоров. «Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. И не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина – единая. Только вперед», – написал Ермак.