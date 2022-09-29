Реакция Евросоюза: Кремль заплатит за аннексию высокую цену

Она также заявила, что Кремль эскалировал войну в Украине до нового уровня, и Евросоюз заставит Россию заплатить за это высокую цену.

"Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, всегда будут принадлежать суверенному народу Украины", - написала фон дер Ляйен в твиттере.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что незаконная аннексия, провозглашенная Путиным в Кремле, ничего не изменит.

Аннексию южных регионов Украины прокомментировали и другие чиновники Евросоюза. "27 лидеров осуждают незаконную аннексию. Мы не признаем и никогда не признаем фейковый референдум. Мы никогда не признаем незаконную аннексию", - написал глава Европейского совета Шарль Мишель в твиттере.

"Объявление аннексии украинских территорий Россией является большим нарушением международного права и Устава ООН. Никакой фейковый референдум не может этого оправдать", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.