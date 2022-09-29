Путин не планирует посетить «новые» территории России

«Президент России Владимир Путин пока не планирует посетить новые регионы, которые вошли в состав России, однако в будущем это обязательно произойдет». Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Напомним, что сегодня, 30 сентября, президент России Владимир Путин в Кремле подписал документы о вхождении в состав России Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.