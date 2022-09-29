Зеленский: Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке новость дополнена
Украина сегодня подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО», - заявил Зеленский.