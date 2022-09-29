Зеленский: Украина готова к переговорам с Россией, но не с Путиным
Украина готова к переговорам с Россией — но не с президентом Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Украина была и остается лидером по переговорным усилиям. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно... Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России», - отметил Зеленский.