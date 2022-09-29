Путин заявил об «оккупации» США Германии, Японии и Южной Кореи

США «цинично называют союзниками Германию, Японию, Южную Корею и другие страны, хотя до сих пор фактически оккупируют их», заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания договоров о «принятии в состав РФ» так называемых «Донецкой и Луганской народных республик», а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом пишут российские СМИ.

«США оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама. Варварскими, ковровыми бомбардировками, применением напалма и химического оружия. До сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, республику Корею, да и другие страны. При этом цинично называют их равноправными союзниками», - сказал Путин.

По его словам, «весь мир» знает, что за руководителями этих стран следят, в том числе в жилых помещениях. Он назвал позором то, как лидеры ряда государств «молча и безропотно глотают это хамство». «Интересно, что это за союзничество такое? Весь мир же знает, что за руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как рабы, молча и безропотно глотает это хамство», - заявил он.