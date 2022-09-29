Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 18:40

Ожидалось, что на нынешней Генеральной Ассамблее ООН президент США Джо Байден предоставит человечеству развернутый план реформирования Совета Безопасности этой организации. Казалось бы, этот вопрос не только назрел, он уже давно перезрел. Как говорит американский лидер, одна из ключевых стран-членов СБ с правом вето - Россия совершает открытую агрессию против соседней страны, оккупирует ее земли и даже угрожает использованием ядерного оружия. Ничего подобного человечество еще не видело.

Но речь Байдена оказалась совершенно беззубой. Он лишь призвал членов Совета Безопасности прибегать к своему праву вето «в исключительных, чрезвычайных случаях», чтобы не дискредитировать этот почетный орган. А также повторил, что США выступают за расширение числа постоянных членов СБ. И это - все. Но добавит ли свежая кровь жизни этому органу, давно уже находящемуся в состоянии политической комы? Известно, что на места постоянных членов СБ претендуют четыре страны — Бразилия, Германия, Индия и Япония. Посмотрим, что из себя представляет первый кандидат, латиноамериканский колосс, Бразилия. 2 октября там пройдут президентские выборы. На них сойдутся два кандидата с диаметрально противоположными позициями - ультраправый нынешний президент страны Жаир Болсонару, которого называют «тропическим Трампом», и социалист, в прошлом предводитель всех униженных и оскорбленных Луис Инасиу Лула да Силва, который уже был президентом Бразилии в нулевые годы нынешнего столетия. Но от этой схватки страну трясет как в лихорадке, это как столкновение двух грозовых туч, по-разному заряженных — гремит гром и сверкают молнии.

«Вооруженные сторонники Болсонару угрожают своим политическим соперникам. Я был одним из них», - пишет в журнале Times Гильерму Боулос, кандидат от Партии свободы в бразильский Национальный конгресс. Он говорит о том, что бойцы «фашиста Болсонару» регулярно нападают и убивают своих соперников. 9 сентября после горячей дискуссии со сторонником нынешнего президента был убит один сельскохозяйственный рабочий. Около месяца назад в южном штате Парана вооруженный «болсонарист» появился на дне рождения ребенка в одном из местных домов и в упор расстрелял отца семейства на глазах всех его близких. Безудержное насилие в стране привело к тому, что теперь два кандидата появляются на публичных мероприятиях в бронежилетах — это стало обязательным требованием полиции. Опасений о возможных терактах добавило недавнее покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, которое совершил бразилец. По всем опросам общественного мнения на выборах, по крайней мере в первом туре, победит левак Лула да Силва и в случае реформы СБ ООН он будет представлять там Бразилию. Но насколько хорошо это будет для противодействия России и помощи Украины? «Зеленский также виноват в конфликте, как и Путин, - заявляет Лула. — В этой войне не может быть одного виновного».

Бразильский кандидат в президенты обвинил Владимира Зеленского в том, что тот не смог по-настоящему договориться с Москвой. «Он (Зеленский) хотел войны, если бы он ее не хотел, то начал бы договариваться», - рассуждает 76-летний Луис Инасиу Лула да Силва. Ну и какой прок от лидера с такими умозаключениями может быть для Совета Безопасности ООН? Но и с остальными кандидатами ситуация также непростая. Каждый из них является экономическим конкурентом для соседей по континенту. Индии противостоит Пакистан. Бразилии — Мексика и Колумбия. Германии — Италия и Испания. В 2017 году эта четверка кандидатов согласилась, в случае своего принятия, временно отменить право вето. Но нынешняя «пятерка», разумеется, с негодованием отвергла это предложение. Чтобы реформировать беспомощный орган, судя по всему, потребуется согласие двух третей членов Генассамблеи, но там у каждой страны свои интересы, которые не совпадают с другими. Словом, реформа СБ — это mission impossible. И хорошо еще, что дискуссии там пока не переходят в форму рукопашной борьбы. А градус противостояния, между тем, нарастает. На последнем заседании СБ министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского «сукиным сыном».