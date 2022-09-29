Байден: США будут поддерживать восстановление территориальной целостности Украины

США будут агитировать мировое сообщество за то, чтобы оно не признавало аннексию Россией ряда регионов Украины, заявил президент США Джо Байден. Об этом пишут российские СМИ.

Он подчеркнул, что США ввели санкции против тех, кто оказывает политическую или экономическую поддержку аннексии Россией чужих территорий.

Байден добавил, что «США будут поддерживать попытки Украины восстановить контроль над аннексированной территорией, в том числе за счет военной помощи».