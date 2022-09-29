Италия усилила охрану трубопровода с азербайджанским газом

Правительство Италии усилило морское наблюдение и контроль в отношении трубопроводов, по которым поступает газ на юг и восток страны, пишет Reuters. Решение принято в связи со взрывами на «Северных потоках», указывает агентство.

Накануне начальник штаба Военно-морских сил Италии Каво Драгоне сообщил, что в Сицилийском проливе (также известен как Тунисский пролив) были удвоены силы ВМФ, а также планируются проверки трубопроводов, расположенных на дне Средиземного моря, писала газета La Repubblica. Для защиты газопроводов, отмечает издание, также хотят привлечь роботов.

Отмечается, что в Италию проложены два трубопровода - Транссредиземноморский, через который прокачивается газ из Алжира, а также Трансадриатический (TAP, через который газ поставляется из Азербайджана через Турцию в Европу).