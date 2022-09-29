Ильхам Алиев: Даны поручения по увеличению поставок газа в Болгарию

«Уверен, что мы, как стратегические партнеры, предпримем дальнейшие шаги в сфере энергетической безопасности, что являлось основным вопросом, обсуждаемым сегодня. Партнерство в этой сфере уже реализовано, азербайджанский газ теперь находится в Болгарии. В ходе сегодняшней беседы с президентом (президентом Болгарии Руменом Радевым) мы также обсудили увеличение объемов экспорта азербайджанского газа в Болгарию, и были даны соответствующие поручения», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства выразил уверенность в успешных результатах визита в Болгарию.

«Президент Радев дал обширную информацию по обсуждавшимся сегодня вопросам. Со своей стороны хотел бы добавить, что многие вопросы обсуждались в дружеской обстановке, как в нашей беседе один на один, так и в обсуждениях с участием делегаций. Уверен, что результаты этого визита будут очень успешными и достигнутые сегодня договоренности обязательно будут реализованы», - подчеркнул он.

Ильхам Алиев также заявил, что сегодня Баку и София находятся в более тесном контакте друг с другом как две дружественные и стратегические страны-партнеры.