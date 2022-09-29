Ильхам Алиев о роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы

«Вопросы энергетической безопасности всегда были важны, но в сегодняшних условиях эта значимость еще более возросла. Мы хорошо знаем об этом. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы увеличить добычу газа и обеспечить наших партнеров природным газом», - сказал Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан на протяжении многих лет экспортирует сырую нефть на мировой и европейский рынки, являясь надежным партнером, а теперь проявит себя как надежный партнер в сфере импорта газа.

«Мы (с президентом Болгарии Руменом Радевым) сегодня обсудили и завтрашнюю церемонию (открытие интерконнектора Греция-Болгария 1 октября). Я поздравил президента Радева с этим историческим достижением. Проект газового интерконнектора Греция-Болгария действительно имеет историческую важность. Уверен, что этот интерконнектор позволит транспортировать азербайджанский газ в Европу в больших масштабах, и в то же время принесет большую пользу энергетической безопасности на европейском континенте", - сказал президент Азербайджана.