Ильхам Алиев о роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы
Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан делает все возможное, чтобы обеспечить своих партнеров природным газом.
«Вопросы энергетической безопасности всегда были важны, но в сегодняшних условиях эта значимость еще более возросла. Мы хорошо знаем об этом. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы увеличить добычу газа и обеспечить наших партнеров природным газом», - сказал Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Глава государства подчеркнул, что Азербайджан на протяжении многих лет экспортирует сырую нефть на мировой и европейский рынки, являясь надежным партнером, а теперь проявит себя как надежный партнер в сфере импорта газа.
«Мы (с президентом Болгарии Руменом Радевым) сегодня обсудили и завтрашнюю церемонию (открытие интерконнектора Греция-Болгария 1 октября). Я поздравил президента Радева с этим историческим достижением. Проект газового интерконнектора Греция-Болгария действительно имеет историческую важность. Уверен, что этот интерконнектор позволит транспортировать азербайджанский газ в Европу в больших масштабах, и в то же время принесет большую пользу энергетической безопасности на европейском континенте", - сказал президент Азербайджана.