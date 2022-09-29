Ильхам Алиев назвал объем запасов газа в Азербайджане

«Недавно между ЕС и Азербайджаном был подписан Меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики. Согласно этому Меморандуму, в ближайшие годы мы увеличим экспорт газа в Европу как минимум вдвое, и это возможно», - сказал Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Отметив, что подтвержденные запасы газа Азербайджана составляют 2,6 триллиона кубометров, глава государства заявил: «Новая и диверсифицированная инфраструктура транспортировки газа позволяет нам обеспечивать природным газом многие страны. Конечно, успехи, достигнутые в этой области, являются прекрасной основой и для дальнейших планов».

Ильхам Алиев также сообщил о проведении переговоров по открытию офиса SOCAR в Болгарии: «Нам не следует считать свою работу в энергетическом секторе завершенной одним лишь экспортом природного газа. Мы обсудили другие вопросы, связанные с энергетикой. Обсуждались экспорт электроэнергии и взаимовыгодное сотрудничество в этой области, транспортировка сырой нефти в болгарском направлении, возможное участие SOCAR в обновлении энергетической инфраструктуры в Болгарии и другие вопросы. Словом, настало время открыть офис SOCAR в Болгарии, уверен, что в ближайшее время мы сделаем и это», - подчеркнул президент Азербайджана.