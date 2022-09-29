Ильхам Алиев пригласил болгарских бизнесменов работать в Азербайджане

На встрече Алиев призвал болгарский бизнес более активно работать в Азербайджане.

«Рад, что получил возможность познакомиться с бизнес-сообществом Болгарии. Спасибо, что пришли на эту встречу. Прежде всего хочу сказать, что я очень доволен состоявшимися сегодня обсуждениями с президентом (президентом Болгарии Руменом Радевым) и премьер-министром (Гылыбом Доневым). Мы провели переговоры по многим направлениям, представляющим взаимный интерес, обсудили пути расширения взаимного сотрудничества, затронули экономические связи, в том числе в сфере энергетики и транспорта, торговое сотрудничество. Эти направления очень важны для наших взаимоотношений, а также для регионального развития. Конечно же, мы обсудим интересующие вас вопросы. Потому что ваше участие в этой встрече свидетельствует о том, что вы хорошо знаете нашу страну, осведомлены о нашем развитии и проводимыми нами реформами. Надеюсь, что после этой встречи у вас появится больше энтузиазма работать с азербайджанскими компаниями и нашей страной либо в качестве инвестора, либо на контрактной основе. Учитывая дружеские отношения между Болгарией и Азербайджаном, я считаю, что настало время для участия наших бизнес-сообществ в совместных проектах», - сказал Ильхам Алиев.