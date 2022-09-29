Столтенберг о возможности вступления Украины в НАТО

НАТО не является стороной конфликта в Украине и остается оборонным альянсом, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на внеплановой пресс-конференции. Об этом пишут российские СМИ.

Вместе с тем он подчеркнул, что Альянс продолжит оказывать необходимую помощь Киеву.

Отметив, что Россия «проявляет агрессию и захватывает больше территорий», Столтенберг от имени Альянса призвал «уважать суверенность и территориальную целостность Украины», подчеркнув, что страны-члены НАТО никогда не признают аннексию украинских территорий Россией.

Генсек также уклонился от прямого ответа на вопрос, готов ли Альянс принять Украину в свои ряды.

«Решение про членство той или иной страны в НАТО будут принимать все 30 членов Альянса. НАТО сосредоточена в настоящее время на оказании помощи Украине», - ответил Столтенберг.